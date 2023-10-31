Міжнародна федерація футболу не матиме вибору при затвердженні країни, яка організовуватиме чемпіонат світу у 2034 році.

Збірна Аргентини святкує тріумф на мундіалі в 2022 році / фото: Getty

Австралійська федерація футболу підтвердила на своєму офіційному сайті, що не подаватиме заявку на проведення турніру.

Марокко сподівається відібрати в Іспанії фінал ЧС-2030

Австралія вирішила зосередитися на боротьбі за проведення жіночого чемпіонату Азії 2026 року та клубного чемпіонату світу 2029 року. Наразі офіційну заявку подала лише Саудівська Аравія. Дедлайн щодо подачі заявок спливає сьогодні, 31 жовтня.

Нагадаємо, що чемпіонат світу у 2026 році пройде в Канаді, Мексиці та США, Мундіаль-2030 організовуватимуть Марокко, Іспанія та Португалія.

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