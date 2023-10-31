У Международной федерации футбола не будет выбора при утверждении страны, которая будет организовывать чемпионат мира в 2034 году.

Сборная Аргентины отмечает триумф на мундиале в 2022 году / фото: Getty

Австралийская федерация футбола подтвердила на своем официальном сайте, что не будет подавать заявку на проведение турнира.

Марокко надеется отобрать у Испании финал ЧМ-2030

Австралия решила сосредоточиться на заявках на женский чемпионат Азии 2026 года и клубный чемпионат мира 2029 года. Сейчас официальную заявку подала только Саудовская Аравия. Дедлайн по подаче заявок истекает 31 октября.

Напомним, что чемпионат мира в 2026 году пройдет в Канаде, Мексике и США, Мундиаль-2030 будут организовывать Марокко, Испания и Португалия.

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