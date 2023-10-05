У середу, 4 жовтня, ФІФА офіційно підтвердила, що ЧС-2030 відбудеться в шести країнах на трьох континентах. Турнір відкриють Аргентина, Уругвай і Парагвай, після чого Мундіаль "переїде" в Іспанію, Португалію і Марокко.

Україна остаточно втратила шанси на проведення ЧС-2030

Іспанія як ініціатор спільної заявки з Португалією та Марокко сподівалася на проведення фіналу ЧС-2030 на своїй території. Однак у Марокко інші плани щодо цього. Як інформує Mundo Deportivo, наразі в Касабланці триває будівництво нового стадіону місткістю 93 тисячі уболівальників. Ця арена відповідатиме правилам ФІФА і стане серйозним конкурентом для найбільших іспанських стадіонів – Сантьяго Бернабеу і Камп Ноу.

Президент Марокканської федерації футболу Фаузі Кек'я заявив: "Ми сподіваємося провести на стадіоні в Касабланці незвичайний фінал". Марокко може натиснути на ФІФА тим фактом, що за весь час проведення чемпіонатів світу фінал турніру відбувся в африканській країні лише одного разу – в ПАР 2010 року.