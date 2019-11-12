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Чемпіонат Швеції поглинув скандал із договірними матчами – розглядається близько півсотні матчів

06:30 1070 Читать на русском
Чемпіонат Швеції поглинув скандал із договірними матчами – розглядається близько півсотні матчів
Фанати Мальме / Omni

Шведська футбольна асоціація ініціювала розслідування 47 матчів, які відбулись в чотирьох дивізіонах країни.

47 матчів в рамках турнірів від Вищої ліги до Третього дивізіону могли мати договірний характер, інформує Bold.

Мальме закінчив чемпіонат Швеції на другому місці – суперник Динамо не зміг вирвати титул у драматичній розв'язці сезону

"Звичайно, це дуже серйозно. В останні роки в шведському футболі були певні сигнали. Ми досліджували кілька матчів в цьому році, але у нас також є люди, які працюють в цьому напрямку і мають більше інформації. Наш лозунг: один договірний матч – це вже занадто багато", – зазначив представник шведської асоціації Йохан Классон.

Нагадаємо, суперник київського Динамо в Лізі Європи – Мальме – завершив сезон на другій сходинці в чемпіонаті Швеції.

Мальме – перший суперник Динамо в ЛЄ: вибивали команду Лобановського, подарували світу Златана, їхній тренер переміг рак

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