Чемпіонат Швеції поглинув скандал із договірними матчами – розглядається близько півсотні матчів

Шведська футбольна асоціація ініціювала розслідування 47 матчів, які відбулись в чотирьох дивізіонах країни.

47 матчів в рамках турнірів від Вищої ліги до Третього дивізіону могли мати договірний характер, інформує Bold.

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"Звичайно, це дуже серйозно. В останні роки в шведському футболі були певні сигнали. Ми досліджували кілька матчів в цьому році, але у нас також є люди, які працюють в цьому напрямку і мають більше інформації. Наш лозунг: один договірний матч – це вже занадто багато", – зазначив представник шведської асоціації Йохан Классон.

Нагадаємо, суперник київського Динамо в Лізі Європи – Мальме – завершив сезон на другій сходинці в чемпіонаті Швеції.

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