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Чемпионат Швеции поглотил скандал с договорными матчами – рассматривается около полусотни матчей

06:30 54 Читати українською
Чемпионат Швеции поглотил скандал с договорными матчами – рассматривается около полусотни матчей
Фанаты Мальме / Omni

Шведская футбольная ассоциация инициировала расследование 47 матчей, которые состоялись в четырех дивизионах страны.

47 матчей в рамках турниров от Высшей лиги в третий дивизион могли иметь договорной характер, информирует Bold.

Мальме закончил чемпионат Швеции на втором месте – соперник Динамо не смог вырвать титул в драматической развязке сезона

"Конечно, это очень серьезно. В последние годы в шведском футболе были определенные сигналы. Мы исследовали несколько матчей в этом году, но у нас также есть люди, которые работают в этом направлении и имеют больше информации. Наш лозунг: один договорной матч – это уже слишком много", – отметил представитель шведской ассоциации Йохан Классон.

Напомним, соперник киевского Динамо в Лиге Европы – Мальме – завершил сезон на втором месте в чемпионате Швеции.

Мальме – перший суперник Динамо в ЛЄ: вибивали команду Лобановського, подарували світу Златана, їхній тренер переміг рак

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