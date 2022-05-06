"Я хвилююся за долю Шахтаря, у мене там багато друзів. І мені дуже хочеться, щоб цей клуб і надалі був. Немає бразильців, але Марлон приїхав. Я очікував, що більше приїде бразильців на благодійні матчі. Мені хотілося б їх бачити. Патріку щось писав, але не відповів. На початку він сам писав, виставляв щось, Мораєс допоміг армії. Ісмаїлі писав.

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Звичайно, мені хочеться, щоби був чемпіонат, як і багатьом уболівальникам. Якщо не буде чемпіонату, то функціонери скажуть, а навіщо я займатимуся цим, вкладатиму гроші в розвиток, навіщо будуватиму бази, поля.

Тому цей чемпіонат потрібен не лише вболівальникам, а й економіці. Люди мають ходити, дивитися, платити. Важко, але це має бути. В Україні має бути футбол та спорт на найвищому рівні. Щоб було, як колись, потрібен час", – сказав Бєдняков у програмі "Денисов Time".

Нагадаємо, сезон УПЛ 2021/22 було завершено достроково – турнірна таблиця була зафіксована станом на 24 лютого 2022 року, а нагородження призерів не відбудеться.

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