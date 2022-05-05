З початком нового сезону українська Прем'єр-ліга може недорахуватися кількох клубів, повідомляє ТаТоТаке.

УПЛ можуть поповнити одразу чотири клуби Першої ліги – президент ПФЛ анонсував цікаві нововведення

У зоні ризику наразі перебувають Маріуполь та Десна – у цих клубів найменше шансів повернутись до життя. Місто Марії нині перебуває під окупацією і практично повністю зруйноване росіянами – від клубної інфраструктури азовців не залишилось ані сліду. Десна ще до війни мала серйозні фінансові проблеми, а після бомбардувань Чернігова залишилися без тренувальної бази та стадіону.

Натомість готові виступати в УПЛ лідери Першої ліги – Металіст та Кривбас, а Оболонь, яка у турнірній таблиці йде четвертою, серйозно розглядає можливість підвищення у класі.

Росія напала на Україну: Суркіса звинувачують в допомозі Медведчуку, дивний спосіб окупантів обійти санкції (LIVE)