"Я волнуюсь за судьбу Шахтера, у меня там много друзей. И мне очень хочется, чтобы этот клуб и дальше был. Нет бразильцев, но Марлон приехал. Я ожидал, что больше приедет бразильцев на благотворительные матчи. Мне хотелось бы их видеть. Патрику что-то писал, но не ответил. Вначале он сам писал, выставлял что-то, Мораес помог армии. Исмаили писал.

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Конечно, мне хочется, чтобы был чемпионат, как и многим болельщикам. Если не будет чемпионата, то функционеры скажут, а зачем я буду заниматься этим, вкладывать деньги в развитие, зачем буду строить базы, поля.

Поэтому этот чемпионат нужен не только болельщикам, но и экономике. Люди должны ходить, смотреть, платить. Трудно, но это должно быть. В Украине должен быть футбол и спорт на самом высоком уровне. Чтобы было, как прежде, нужно время", – сказал Бедняков в программе "Денисов Time".

Напомним, сезон УПЛ 2021/22 был завершен досрочно – турнирная таблица была зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года, а награждение призеров не состоится.

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