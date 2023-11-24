"В паузі ми абсолютно не втратили темпу, все добре. Після вихідних зустрілись і продовжили роботу. Була двостороння гра. Ми тримаємо себе у формі і чекаємо на наступний матч. Думаю, що представляти нашого суперника не потрібно, це – чемпіон нашої країни. Багато років вони борються за нашу країну в Лізі чемпіонів. Вони завжди на виду і всі про них все добре знають.

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Чим Шахтар відрізняється від інших суперників? Це дуже добре збалансована команда, зараз там багато змінилось. Раніше було багато легіонерів, зараз вони в цьому трохи збавили. Але, все одно, це гарна команда, яка завжди грає в гарний і швидкий футбол. Це сплав молоді і досвіду, думаю, на нас чекає гарна гра. Чемпіони зустрінуться з чемпіонами і матч покаже, як все буде", – цитує Грицука клубна прес-служба Полісся.

Нагадаємо, матч між Шахтарем і Поліссям відбудеться у п'ятницю, 24 листопада. Початок зустрічі о 19:00.

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