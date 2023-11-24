"Чемпион сыграет против чемпиона": игрок Полесья выделил сильные стороны Шахтера
Полузащитник Полесья Василий Грицук поделился ожиданиями от матча 15 тура УПЛ, где его команда сыграет против донецкого Шахтера.
"В паузе мы абсолютно не потеряли темпа, все хорошо. После выходных встретились и продолжили работу. Была двусторонняя игра. Мы держим себя в форме и ждем следующего матча. Думаю, что представлять нашего соперника не нужно, это – чемпион нашей страны. Много лет они борются за нашу страну в Лиге чемпионов, они всегда на виду и все о них все хорошо знают.
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Чем Шахтер отличается от других соперников? Это очень хорошо сбалансированная команда, сейчас там многое изменилось. Раньше было много легионеров, сейчас они в этом немного сбавили. Но все равно это хорошая команда, которая всегда играет в хороший и быстрый футбол. Это сплав молодежи и опыта, думаю, нас ждет хорошая игра. Чемпионы встретятся с чемпионами и матч покажет, как все будет", – цитирует Грицука клубная пресс-служба Полесья.
Напомним, матч между Шахтером и Полесьем состоится в пятницу, 24 ноября. Начало встречи в 19.00.