"В паузе мы абсолютно не потеряли темпа, все хорошо. После выходных встретились и продолжили работу. Была двусторонняя игра. Мы держим себя в форме и ждем следующего матча. Думаю, что представлять нашего соперника не нужно, это – чемпион нашей страны. Много лет они борются за нашу страну в Лиге чемпионов, они всегда на виду и все о них все хорошо знают.

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Чем Шахтер отличается от других соперников? Это очень хорошо сбалансированная команда, сейчас там многое изменилось. Раньше было много легионеров, сейчас они в этом немного сбавили. Но все равно это хорошая команда, которая всегда играет в хороший и быстрый футбол. Это сплав молодежи и опыта, думаю, нас ждет хорошая игра. Чемпионы встретятся с чемпионами и матч покажет, как все будет", – цитирует Грицука клубная пресс-служба Полесья.

Напомним, матч между Шахтером и Полесьем состоится в пятницу, 24 ноября. Начало встречи в 19.00.

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