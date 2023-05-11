Матч 1-го туру УПЛ СК Дніпро-1 – Олександрія увійде в історію. Ця гра почалася ще 23 листопада минулого року, але завершити її змогли лише 11 травня 2023-го.

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Саме тому Сергій Логінов зумів долучитися до цього поєдинку як гравець обох команд. У листопаді він був у запасі СК Дніпро-1, а сьогодні з'явився у старті Олександрії, до якої перебрався минулої зими на правах оренди.

До слова, кар'єру Логінов розпочинав у Дніпрі-75, після чого грав за Динамо-2, Прикарпаття, литовську Судуву, Кремінь, Ворсклу, Волинь та СК Дніпро-1. У складі збірної України U-19 став чемпіоном Європи 2009 року.

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