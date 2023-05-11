Матч 1-го тура УПЛ СК Днепр-1 – Александрия войдет в историю. Эта игра началась еще 23 ноября прошлого года, но завершить ее смогли только 11 мая 2023 года.

Ротань послал арбитра, показавшего ему красную – полное видео конфликта после скандального пенальти для СК Днепр-1

Благодаря этому Сергей Логинов смог приобщиться к этому поединку как игрок обеих команд. В ноябре он был в запасе СК Днепр-1, а сегодня появился в старте Александрии, в которую перебрался прошлой зимой на правах аренды.

К слову, карьеру Логинов начинал в Днепре-75, после чего играл за Динамо-2, Прикарпатье, литовскую Судуву, Кремень, Ворсклу, Волынь и СК Днепр-1. В составе сборной Украины U-19 стал чемпионом Европы 2009 года.

Днепр-1 не смог вернуться на вершину УПЛ – Александрия удержала ничью, несмотря на удаление Ротаня и скандальный пенальти