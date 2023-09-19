Ніцца на своєму офіційному сайті оголосила про підписання чинного чемпіона Європи Сальваторе Сірігу. 36-річний італієць приєднався до французького клубу на правах вільного агента після закінчення терміну його контракту з Фіорентиною.

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Ніцца шукала дублера для основного воротаря Марціна Булки. Польський воротар виграв конкуренцію у Каспера Шмейхеля, змусивши останнього покинути клуб і піти в Андерлехт.

Сірігу тренувався з Ніццою останні два тижні, поки медичний персонал клубу перевіряв рівень його фізичної готовності. Він перебував на трибунах стадіону Парк де Пренс під час матчу з ПСЖ, в якому його майбутня команда здолала чемпіона Франції з рахунком 3:2.

Ніцца не стала розкривати термін контракту Сірігу, однак за неї це зробив L'Equipe – згідно з джерелом, воротар підписав однорічну угоду.

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