Ницца на своём официальном сайте объявила о подписании действующего чемпиона Европы Сальваторе Сиригу. 36-летний итальянец присоединился к французскому клубу на правах свободного агента после истечения срока его контракта с Фиорентиной.

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Ницца искала дублера для основного вратаря Марцина Булки. Польский вратарь выиграл конкуренцию у Каспера Шмейхеля, вынудив последнего покинуть клуб и уйти в Андерлехт.

Сиригу тренировался с Ниццей последние две недели, пока медицинский персонал клуба проверял уровень его физической готовности. Он находился на трибунах стадиона Парк де Пренс во время матча с ПСЖ, в котором его будущая команда одолела чемпиона Франции со счётом 3:2.

Ницца не стала раскрывать срок контракта Сиригу, однако за неё это сделал L'Equipe – согласно источнику, вратарь подписал однолетнее соглашение.

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