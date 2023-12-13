У середу, 13 грудня, прийшли трагічні новини з Італії. У віці 80 років помер в наслідок тяжкої хвороби екс-півзахисник Наполі, Болоньї та збірної Італії Антоніо Юліано. Про це повідомляє Sport Sky.

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Антоніо Юліано розпочав свою кар'єру в молодіжній команді Наполі. За основу партенопейців він грав 17 сезонів, у 12 з яких носив капітанську пов'язку. Юліано виграв з Наполі два Кубки Італії (1961-62 і 1975-76), один Кубок Альп (1966) і один Кубок італійсько-англійської ліги (1976).

За збірну Італії він дебютував у 1966 році. У складі "Скуадри Адзурри" Юліано здобув титул чемпіона Європи у 1968 році.

Після завершення футбольної кар'єри Антоніо Юліано працював на посаді менеджера в Наполі. Він був творцем приїзду Дієго Марадони до Італії.

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