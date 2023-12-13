В среду, 13 декабря, пришли трагические новости из Италии. В возрасте 80 лет скончался в следствии тяжелой болезни экс-полузащитник Наполи, Болоньи и сборной Италии Антонио Юлиано. Об этом сообщает Sport Sky.

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Антонио Юлиано начал свою карьеру в молодежной команде Наполи. За основу партенопейцев он играл 17 сезонов, в 12 из которых носил капитанскую повязку. Юлиано выиграл с Наполи два Кубка Италии (1961-62 и 1975-76), один Кубок Альп (1966) и один Кубок итальянско-английской лиги (1976).

За сборную Италии он дебютировал в 1966 году. В составе "Скуадры Адзурры" Юлиано получил титул чемпиона Европы в 1968 году.

После завершения футбольной карьеры Антонио Юлиано работал на должности менеджера в Наполи. Он был создателем приезда Диего Марадоны в Италию.

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