Брага у своєму твіттері оголосила про перехід ветерана Жоау Моутінью.

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Португалець перебрався до португальського клубу на правах вільного агента, підписавши контракт на 1 рік. Моутінью набув популярності у складі лісабонського Спортінга, а останнім його клубом був Вулверхемптон, за який він грав з 2018 року.

Нагадаємо, що Жоау є чемпіоном Європи-2016 у складі збірної Португалії. У минулому сезоні Моутінью зіграв за "вовків" 36 матчів, у яких відзначився 2 асистами.

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