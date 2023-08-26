Чемпіон Європи офіційно повернувся на батьківщину після відходу з клубу АПЛ
06:00 - Читать на русском
Півзахисник Жоау Моутінью продовжить кар'єру в складі Браги.
Брага у своєму твіттері оголосила про перехід ветерана Жоау Моутінью.
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Португалець перебрався до португальського клубу на правах вільного агента, підписавши контракт на 1 рік. Моутінью набув популярності у складі лісабонського Спортінга, а останнім його клубом був Вулверхемптон, за який він грав з 2018 року.
Нагадаємо, що Жоау є чемпіоном Європи-2016 у складі збірної Португалії. У минулому сезоні Моутінью зіграв за "вовків" 36 матчів, у яких відзначився 2 асистами.
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