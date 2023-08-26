Брага в своем твиттере объявила о переходе ветерана Жоау Моутиньо.

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Португалец перебрался в португальский клуб на правах свободного агента, подписав контракт на 1 год. Моутиньо приобрел известность в составе лиссабонского Спортинга, а последним его клубом был Вулверхэмптон, за который он играл с 2018 года.

Напомним, что Жоау является чемпионом Европы-2016 в составе сборной Португалии. В прошлом сезоне Моутиньо сыграл за "волков" 36 матчей, в которых отметился 2 ассистами.

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