Лоренцо Інсіньє зазнав травми вже на старті сезону, тому команду доводиться тягнути іншому чемпіону Європи. Бернардескі відкрив рахунок у матчі проти Шарлотт, забивши свій 3 м'яч за 6 турів.

Чемпіон світу закрутив розкішний гол з 30-метрового штрафного – хлопця пора забирати у Європу

На 6-й хвилині Федеріко вдався розкішний гол прямим ударом з кутового. Ареною в Торонто гуляв потужний вітер, який посприяв вдалій траекторії м'яча. Подвоїти перевагу господарям допоміг ще один кутовий – подачу Серванії замкнув 35-річний Майкл Бредлі, який також чимало пограв у Європі.

По перерві проти вітру довелося грати вже Торонто. Канадці не впорались, пропустивши 2 голи у відповідь – нічия. Зусиль Бернардескі і компанії поки вистачає лише на 9 сходинку Східної конференції МЛС.

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