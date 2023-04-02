Лоренцо Инсинье получил травму уже на старте сезона, поэтому команду приходится тянуть другому чемпиону Европы. Бернардески открыл счет в матче против Шарлотт, забив свой 3 мяч за 6 туров.

Чемпион мира закрутил роскошный гол с 30-метрового штрафного – парня пора забирать в Европу

На 6-й минуте Федерико удался роскошный гол прямым ударом с углового. Ареной в Торонто гулял мощный ветер, способствовавший удачной траектории мяча. Удвоить преимущество хозяевам помог еще один угловой – подачу Сервании замкнул 35-летний Майкл Брэдли, также немало поигравший в Европе.

После перерыва против ветра пришлось играть уже Торонто. Канадцы не справились, пропустив 2 гола в ответ – ничья. Усилий Бернардески и компании пока хватает лишь на 9 строчку Восточной конференции МЛС.

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