Чемпіон Європи може стати партнером Маліновського в Дженоа – від нього відмовився гранд Серії А
Дженоа розглядає можливість підписання центрального захисника Леонардо Бонуччі.
Існує велика ймовірність того, що в зимове трансферне вікно Дженоа втратить ключового центрального захисника – на Раду Дрегушина полює Тоттенхем, який пропонує "грифонам" 25-30 млн євро. Як інформує Corriere dello Sport, боси генуезького клубу вже приступили до складання списку гравців, які могли б замінити румунського захисника.
Рома в останній момент зірвала трансфер Бонуччі – "старенького" чемпіона Європи визнали нерентабельним
Повідомляється, що Дженоа вирішила розглянути варіант із захисником берлінського Уніона Леонардо Бонуччі, який мріє про повернення на батьківщину. У екс-зірки Ювентуса залишилося 6 місяців контракту з німецьким клубом, але він може піти на правах вільного агента вже в січні. Раніше Бонуччі був пов'язаний із переходом у Рому, але боси римлян відмовилися від цього трансферу після протестів уболівальників.
У цьому сезоні Бонуччі зіграв за берлінців 10 матчів і відзначився одним голом.
Гроза Динамо, король штрафних ударів, дискусійний Ельгера і новий лідер: найрезультативніші захисники в історії ЛЧ