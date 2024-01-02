Існує велика ймовірність того, що в зимове трансферне вікно Дженоа втратить ключового центрального захисника – на Раду Дрегушина полює Тоттенхем, який пропонує "грифонам" 25-30 млн євро. Як інформує Corriere dello Sport, боси генуезького клубу вже приступили до складання списку гравців, які могли б замінити румунського захисника.

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Повідомляється, що Дженоа вирішила розглянути варіант із захисником берлінського Уніона Леонардо Бонуччі, який мріє про повернення на батьківщину. У екс-зірки Ювентуса залишилося 6 місяців контракту з німецьким клубом, але він може піти на правах вільного агента вже в січні. Раніше Бонуччі був пов'язаний із переходом у Рому, але боси римлян відмовилися від цього трансферу після протестів уболівальників.

У цьому сезоні Бонуччі зіграв за берлінців 10 матчів і відзначився одним голом.

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