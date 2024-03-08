У першому матчі 1/8 фіналу Кубка чемпіонів КОНКАКАФ Нешвілл на своєму полі невтримав перемогу над Інтером Маямі. У складі гостей забили суперзірки – Луїс Суарес та Ліонель Мессі.

Суарес врятував Інтер Маямі від поразки в Кубку чемпіонів КОНКАКАФ – Луїс ще й асистував Мессі

Аргентинець мав усі шанси завершити гру достроково. На 72-й хвилині він отримав брутальний удар в ногу від Лукаса Макнотона. Захисник господарів вибив м'яч і за інерцією зарядив Мессі в гомілку. Пощастило, що опорною в Лео була інша нога, інакше уникнути серйозної травми (чи навіть перелому) не вдалося б.

Цікаво, що за підсумками цього епізоду гравця Нешвілла жодним чином не покарали. Вочевидь, рефері вирішив, що Мессі сам підставився під удар, намагаючись заблокувати м'яч, але не встиг. Зрештою, саме Макнотон контролював м'яч і встиг його вибити до контакту, тому рішення арбітрів можна зрозуміти.