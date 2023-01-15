Після поразки Ювентуса від Наполі з рахунком 1:5 у матчі 18 туру чемпіонату Італії вінгер "бьянконері" Анхель Ді Марія опублікував у своєму профілі Instagram спогади про перший свій гол за лісабонську Бенфіку, який був забитий 14 січня 2009 року у ворота Ольяненсе.

Як інформує Corriere dello Sport, уболівальників Ювентуса розлютив не тільки сам факт публікації після ганебної поразки від Наполі, а й те, що на відео був присутній легендарний для Наполі Дієго Марадона. Він аплодував Ді Марії після того, як Анхель відправив м'яч у сітку на 87-й хвилині і зробив рахунок 4:1 на користь Бенфіки.

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Тіфозі Ювентуса зазначили, що Ді Марія обрав максимально невдалий час для подібної публікації. Багато шанувальників команди вважають, що Ді Марія не відчуває себе повноцінною частиною сім'ї Ювентуса.

Раніше Ді Марія вже публікував розважальні відео зі своєю участю після поразок туринців.

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