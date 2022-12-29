Центральний захисник Труа Аділь Рамі розкритикував поведінку голкіпера збірної Аргентини Еміліано Мартінеса за поведінку після фіналу ЧС-2022, назвавши його "найбільшим лайном у світі футболу". Партнер Мартінеса зі збірної Анхель Ді Марія заступився за воротаря: "Дібу – найкращий воротар у світі. Поплач в іншому місці".

Уболівальники Ювентуса незадоволені двома чемпіонами світу у своїй команді

Рамі, який ставав чемпіоном світу на попередньому Мундіалі у 2018 році, опублікував фото ридань Анхеля і відповів: "Навчиш мене, Анхелю?"

Як зазначає Marca, після цього Аділю написала вже дружина Ді Марії: "Анхель може навчити тебе плакати, поводитися з жінкою як джентльмен та відзначатися голами у фіналах. З Новим роком, геній!"

Так дружина Ді Марії натякнула на інформацію у ЗМІ про те, що Рамі регулярно бив свою колишню дівчину Памелу Андерсон.

Ді Марія передбачив чемпіонство Аргентини і свою роль у фіналі – дружина оприлюднила докази