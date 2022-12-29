Скандальний чемпіон світу обізвав тріумфатора ЧС-2022 лайном і нарвався на дружину його партнера
Аділь Рамі зухвало провокував Анхеля Ді Марію. Дружина аргентинця відповіла знущальним коментарем.
Центральний захисник Труа Аділь Рамі розкритикував поведінку голкіпера збірної Аргентини Еміліано Мартінеса за поведінку після фіналу ЧС-2022, назвавши його "найбільшим лайном у світі футболу". Партнер Мартінеса зі збірної Анхель Ді Марія заступився за воротаря: "Дібу – найкращий воротар у світі. Поплач в іншому місці".
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Рамі, який ставав чемпіоном світу на попередньому Мундіалі у 2018 році, опублікував фото ридань Анхеля і відповів: "Навчиш мене, Анхелю?"
Як зазначає Marca, після цього Аділю написала вже дружина Ді Марії: "Анхель може навчити тебе плакати, поводитися з жінкою як джентльмен та відзначатися голами у фіналах. З Новим роком, геній!"
Так дружина Ді Марії натякнула на інформацію у ЗМІ про те, що Рамі регулярно бив свою колишню дівчину Памелу Андерсон.
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