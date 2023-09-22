Ліонель Мессі натякнув, що Інтер Маямі буде не останнім клубом у його кар'єрі.

"На особистому рівні мене завжди тягнуло до Ньюеллс Олд Бойз. Особливо після того, як я став чемпіоном світу.

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Я зрозумів, що можу насолоджуватися аргентинським футболом, граючи за Ньюеллс. Як колись, коли я був маленьким і бігав їхніми полями... Грати там знову – моя мрія, але не знаю, що буде далі", – наводить слова Мессі Infobae.

Нагадаємо, Лео ще дитиною провів 5 років у структурі аргентинського клубу, а потім його перехопила Барселона. Контракт Мессі з Інтером розрахований до кінця 2025 року.

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