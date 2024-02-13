Полузащитник Шахтера Алексей Кащук ответил на информацию о возможных переходах в испанскую Мальорку и турецкий Трабзонспор.

Недавно появлялась информация о сорванном трансфере Кащука в Мальорку, а вчера, по нашей информации, стало известно, что Алексей мог перебраться в Трабзонспор, но игрок не захотел переходить, а Шахтер не устроила сумма предложения.

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"Трансфер в Мальорку сорвался. Про Трабзонспор ничего сказать не могу. Сейчас ситуация, что у меня контракт с Шахтером до лета, поэтому буду здесь", – поделился Кащук в комментарии Tribuna.

Напомним, контракт Алексея с Шахтером действует до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне он провел за дончан 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает чемпиона мира U-20 в 2,5 млн евро.

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