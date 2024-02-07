– Вітаємо тебе в Поліссі. Хочеться почути твої перші враження від перебування в команді, які вони?

– Величезне спасибі. Я неймовірно вдячний всім за те, як мене прийняли у команді. Причому це стосується не лише гравців, а й персоналу і всіх, хто працює у клубі. Перші враження – неймовірні. Я хотів би відзначити, що Полісся – дуже цікавий проєкт. А ще мене вразила якість та професіоналізм гравців. Тож враження – лише найкращі.

– З ким ти спілкуєшся найбільше?

– З багатьма ми вже потоваришували. Наприклад, зі Славою (Танковським), з Борею (Крушинським), з Філом (Пилипом Будківським). З іншими – теж. Той-таки капітан. Але мені поки складно вимовити імена та прізвища багатьох. Я боюсь помилитися. Звісно, добре спілкуємося з бразильцями. Вони мені все пояснюють, і я вже краще розумію, чого хоче тренер. Ось це все і пришвидшує мій процес адаптації.

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– Чи пришвидшить процес твоєї адаптації вивчення української мови?

– Абсолютно згоден. Ви знаєте, перед тим, як їхати сюди, я почав вивчати слова найбільшого вжитку. Як от: "Добрий ранок", "добрий день", "на добраніч", "дякую"! З кожним днем у моєму словниковому запасі з’являються нові. Особливо це стосується футбольного лексикону. Я можу вас запевнити: з кожним днем моя українська стає все кращою.

– В Україні зараз зима і там мінусова температура – чи готовий ти морально до низьких температур, до яких не звик?

– Я би дуже злякався, почувши це питання, якби у нашій команді не було Лукаса. Тому що він через усе це вже пройшов. Він мені розповідав, наскільки це незвично для нас, бразильців. Казав, що іноді мерзнуть руки, мерзнуть ноги під час тренувань і матчів. Але я ж не стоятиму на занятті – я ж працюватиму. А оскільки ми збираємося вигравати – то будемо зігріватися завдяки нашій роботі і думкам про перемоги.

– Хто переїде в Україну разом з тобою, родина? Познайом нас з твоїм найближчим оточенням?

– Якраз зараз займаємося питанням переїзду в Україну моєї дружини і тещі. Відкрию вам таємницю: ми приїдемо не лише у такому складі – він скоро збільшиться, бо ми з дружиною чекаємо на первістка. Можу навіть сказати, як збираємося назвати нашого синочка – Давід. З великою впевненістю можу сказати, що якщо він не стане гравцем – то уболівальником Полісся стане сто відсотків. Ви знаєте, когось присутність рідних може відволікати від роботи, але я за характером така людина, якій необхідна підтримка. Тому ми вирішили, що вони будуть зі мною. Інколи будуть приїжджати мої батьки. Житло в Україні ми вже підібрали.

– Давід народиться в Україні?

– Так.

– То у вашій родині тепер буде перший українець?

– Так, – розповів Таллес в інтерв'ю прес-службі Полісся.

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