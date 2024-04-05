У динамівській сім'ї скоро з'явиться ще один потенційний футболіст.

Захисник Динамо Денис Попов та його кохана Дарина дізналися стать майбутньої дитини. Пара влаштувала гендер-паті, на яку були запрошені родичі та гравці "біло-синіх".

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Після натискання імпровізованої кнопки у небо злетіли конфеті синього кольору, натякаючи на народження хлопчика.

Цікаво, що напередодні Денис дав інтерв'ю офіційному сайту Динамо, в якому запевнив, що вони з дружиною не розголошуватимуть стать майбутньої дитини аж до її появи на світ.

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