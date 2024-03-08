Полузащитник Монцы Алехандро Папу Гомес не смог доказать, что его несправедливо отстранили от футбола.

Бывший легионер харьковского Металлиста стал игроком Монцы прошлой осенью, но успел лишь дважды выйти на замену. В октябре 2023-го его дисквалифицировали на два года из-за нарушения антидопинговых правил. Пробу взяли, когда аргентинец еще выступал за Севилью.

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Гомес решил подавать апелляцию. Соответствующие органы рассмотрели протест, но оставили наказание без изменений. Об этом сообщил главный тренер Монцы на пресс-конференции перед матчем Серии А против Дженоа, информирует Goal.

Клуб оставил за собой право оценивать дальнейшие процедурные шаги. Очевидно речь идет о статусе контракта Папу Гомеса. Он подписывал соглашение до конца нынешнего сезона, но не исключено, что Монца захочет расторгнуть контракт досрочно, чтобы не платить зарплату.