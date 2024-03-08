Чемпион мира, игравший в УПЛ, не смог оспорить дисквалификацию за допинг – клуб думает над расторжением контракта
Полузащитник Монцы Алехандро Папу Гомес не смог доказать, что его несправедливо отстранили от футбола.
Бывший легионер харьковского Металлиста стал игроком Монцы прошлой осенью, но успел лишь дважды выйти на замену. В октябре 2023-го его дисквалифицировали на два года из-за нарушения антидопинговых правил. Пробу взяли, когда аргентинец еще выступал за Севилью.
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Гомес решил подавать апелляцию. Соответствующие органы рассмотрели протест, но оставили наказание без изменений. Об этом сообщил главный тренер Монцы на пресс-конференции перед матчем Серии А против Дженоа, информирует Goal.
Клуб оставил за собой право оценивать дальнейшие процедурные шаги. Очевидно речь идет о статусе контракта Папу Гомеса. Он подписывал соглашение до конца нынешнего сезона, но не исключено, что Монца захочет расторгнуть контракт досрочно, чтобы не платить зарплату.