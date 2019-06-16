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Чемпіон світу U-20 Попов прокоментував своє майбутнє

10:31 1241 Читать на русском
Чемпіон світу U-20 Попов прокоментував своє майбутнє
Денис Попов / УАФ

Захисник збірної України U-20 Денис Попов поділився емоціями після перемоги на чемпіонаті світу-2019 та розповів про плани на майбутнє.

"Ніколи не спостерігав з трибун за своєю командою в такому матчі. Все було дуже емоційно, я сильно переживав. За весь турнір для мене це був найважчий матч. Хоча я в ньому і не брав участі.

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Дуже спекотна погода, було видно, що хлопці трохи попливли, але потім зібралися духом. Я все одно вірив і знав, що ми переможемо.

Нічого не можу сказати з приводу переїзду в Європу. Хочу грати за свій рідний клуб – Динамо Київ. Здобути місце в складі і радувати вболівальників своєю грою", – цитує Попова Динамоманія.

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Динамо Динамо Україна U-20 Україна U-20 Денис Попов Денис Попов
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