Колишній нападник Інтера та збірної Уругваю Альваро Рекоба отримав шанс проявити себе на серйозному рівні у ролі тренера.

Насьйональ Монтевідео офіційно оголосив про призначення 47-річного фахівця новим головним тренером. Подробиці угоди не розголошуються.

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Насьйональ завершив уругвайську Апертуру на другому місці, але Клаусура розпочалась посередньо. Поразка від Бостона Рівер стала останньою краплею, щоб звільнити попереднього тренера Альваро Гутьєрреса.

Рекоба мав яскраву кар'єру гравця, зокрема, виграв 7 трофеїв з міланським Інтером. Втім, Ель Чіно ще ніколи самостійно не тренував дорослі команди, маючи лише досвід асистента або головного в молодіжках.

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