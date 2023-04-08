Севілья розписала нічию з Сельтою в рамках 28-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Пап Гуйє підставив господарів, отримавши червону вже на 19-й хвилині. Проте Севілья навіть у меншості контролювала гру. Наприкінці матчу Акунья, здавалося, зіграв фінальний акорд. Чемпіон світу забив неймовірний гол дальнім ударом.

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Однак Сельта знайшла в собі сили на камбек, перевернувши все у компенсований час. У підсумку, нічия. Севілья не змогла відірватись від зони вильоту, а Сельта довела безпрограшну серію до семи матчів, набравши 36 очок і піднявшись на дев'яту сходинку.