Шедевральний голасо чемпіона світу у відеоогляді матчу Севілья – Сельта – 2:2
8 квітня 10:25 - Читать на русском
Севілья розписала нічию з Сельтою в рамках 28-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
19’ Пап Гуйє
43’ Юссеф Ен-Несірі
81’ Маркос Акунья
90+5’ Маркос Акунья
Мігель Родрігес 89’
Гонсало Пасієнсія 90+3’
19’ Пап Гуйє
43’ Юссеф Ен-Несірі
81’ Маркос Акунья
89’ Мігель Родрігес
90+3’ Гонсало Пасієнсія
90+5’ Маркос Акунья
Пап Гуйє підставив господарів, отримавши червону вже на 19-й хвилині. Проте Севілья навіть у меншості контролювала гру. Наприкінці матчу Акунья, здавалося, зіграв фінальний акорд. Чемпіон світу забив неймовірний гол дальнім ударом.
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Однак Сельта знайшла в собі сили на камбек, перевернувши все у компенсований час. У підсумку, нічия. Севілья не змогла відірватись від зони вильоту, а Сельта довела безпрограшну серію до семи матчів, набравши 36 очок і піднявшись на дев'яту сходинку.
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