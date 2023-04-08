Сельта в рамках прем'єрного матчу 28-го туру Ла Ліги врятувалася від поразки від Севільї (2:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Севілья проводила перший домашній матч під керівництвом Хосе Луїса Менділібара. Загалом же це був другий поєдинок для "рохібланкос" з новим тренером – тиждень тому вони здобули перемогу над Кадісом. Тепер суперник був складнішим.

В гості приїхала Сельта. Галісійці змушені були грати без свого юного вундеркінда Габі Вейги, адже уругваєць перебрав жовтих карток. Втім, Севільї все одно було тяжко – команда швидко залишилась у меншості внаслідок вилучення Гуйє. Сенегалець примудрився отримати другу жовту вже на 16-й хвилині.

На жаль для нейтральних вболівальників, моменти від цього не з'явились. За весь перший тайм Сельта провела два удари, а Севілья – чотири. Майже всі вони не несли жодної гостроти. До 40-ї хвилини пригадується небезпечний простріл, після якого Баде змушений був виносити м'яч із лінії воріт "рохібланкос".

Тим не менш, на 43-й хвилині Севілья відкрила рахунок. Героєм став Ен-Несірі, який замкнув подачу Сусо з кутового. 1:0! Таким чином, Юссеф забив 12-й гол у всіх турнірах після ЧС-2022 – серед футболістів Ла Ліги лише Бензема за цей період забивав частіше.

Галісійці на 45+1-й хвилині відповіли непоганим пострілом Тапії з лінії штрафного, однак м'яч пройшов поруч з дальньою дев'яткою.

В другому таймі моментів було дуже мало, але всі вони були яскравими. Зокрема, на 67-й хвилині гості могли зрівняти рахунок зусиллями Пасієнсії. Гонсало замкнув простріл Аспаса у воротарський майданчик, однак з метру поцілив у стійку!

В наступні 10 хвилин можна пригадати хіба що подачу, яку замикав Ен-Несірі. М'яч пройшов поруч з каркасом. На полі стало нудно.

Тим більш несподіваним виявився другий гол Севільї, який забив Акунья – лівий фулбек перехопив м'яч у центрі та завдав могутнього удару метрів з 25-ти. "Бомба" прилетіла в правий нижній кут. 2:0!

Здавалося, що це кінець. Сельта виглядала занадто слабко, аби врятуватись, однак на 89-й хвилині інтрига відродилась. Ларсен викотив м'яч на лінію штрафного, а 19-річний Мігель Родрігес (який нещодавно вийшов на заміну) одразу ж пробив під праву стійку – 2:1!

А на 90+3-й хвилині Сельта ще й другий гол забила! Рятівником галісійців став Пасієнсія, який ефектним ударом головою замкнув подачу від Мальйо. М'яч за фантастичною дугою поцілив у дальню дев'ятку – 2:2! Розчарований Акунья на емоціях ще й вилучення отримав.

Фінальний свисток зафіксував бойову нічию. Севілья не змогла відірватись від зони вильоту на комфортну дистанцію, залишившись у п'яти очках від трійки аутсайдерів. Сельта довела безпрограшну серію до семи матчів, набравши 36 очок і піднявшись на дев'яту сходинку.

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