Челсі під час літнього трансферного вікна планує зміцнити оборону і одним з головних кандидатів на проблемну позицію розглядає захисника Атлетіко Хосе Хіменеса, повідомляє видання The Telegraph.

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Аби зацементувати оборону команди 25-річним уругвайцем, команді Френка Лемпарда доведеться попрощатись з кимось з основних гравців. Адже Атлетіко просить за Хіменеса шалені гроші – 120 млн євро. Окрім суми, "синім" доведеться витримати конкуренцію з Манчестер Сіті, які також не проти підписати гравця.

Нагадаємо, Хіменес у поточному сезоні провів 26 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився одним асистом.

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