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Челсі цікавиться захисником Атлетіко – лондонцям доведеться конкурувати з командою Зінченка

06:00 - Читать на русском
Челсі цікавиться захисником Атлетіко – лондонцям доведеться конкурувати з командою Зінченка
Хосе Хіменес / Фото з відкритих джерел

Лондонський клуб спробує перехопити захисника Атлетіко у Манчестер Сіті.

Челсі під час літнього трансферного вікна планує зміцнити оборону і одним з головних кандидатів на проблемну позицію розглядає захисника Атлетіко Хосе Хіменеса, повідомляє видання The Telegraph.

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Аби зацементувати оборону команди 25-річним уругвайцем, команді Френка Лемпарда доведеться попрощатись з кимось з основних гравців. Адже Атлетіко просить за Хіменеса шалені гроші – 120 млн євро. Окрім суми, "синім" доведеться витримати конкуренцію з Манчестер Сіті, які також не проти підписати гравця.

Нагадаємо, Хіменес у поточному сезоні провів 26 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився одним асистом.

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Челсі Челсі Англія Трансфери Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосе Хосе Хіменес Атлетіко Атлетіко
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