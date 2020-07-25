Челси интересуется защитником Атлетико – лондонцам придется конкурировать с командой Зинченко

Челси во время летнего трансферного окна планирует укрепить оборону и одним из главных кандидатов на проблемную позицию рассматривает защитника Атлетико Хосе Хименеса, сообщает издание The Telegraph.

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Чтобы зацементировать оборону команды 25-летним уругвайцем, команде Фрэнка Лэмпарда придется попрощаться с кем-то из основных игроков. Ведь Атлетико просит за Хименеса бешеные деньги – 120 млн евро. Кроме суммы, "синим" придется выдержать конкуренцию с Манчестер Сити, которые также не прочь подписать игрока.

Напомним, Хименес в текущем сезоне провел 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним ассистом.

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