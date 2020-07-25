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Челси интересуется защитником Атлетико – лондонцам придется конкурировать с командой Зинченко

06:00 - Читати українською
Челси интересуется защитником Атлетико – лондонцам придется конкурировать с командой Зинченко
Хосе Хименес / Фото из открытых источников

Лондонский клуб попытается перехватить защитника Атлетико у Манчестер Сити.

Челси во время летнего трансферного окна планирует укрепить оборону и одним из главных кандидатов на проблемную позицию рассматривает защитника Атлетико Хосе Хименеса, сообщает издание The Telegraph.

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Чтобы зацементировать оборону команды 25-летним уругвайцем, команде Фрэнка Лэмпарда придется попрощаться с кем-то из основных игроков. Ведь Атлетико просит за Хименеса бешеные деньги – 120 млн евро. Кроме суммы, "синим" придется выдержать конкуренцию с Манчестер Сити, которые также не прочь подписать игрока.

Напомним, Хименес в текущем сезоне провел 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним ассистом.

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Челси Челси Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Трансферы Хосе Хосе Хименес Атлетико Атлетико
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