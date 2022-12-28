Челсі спробує підписати латераля Інтера Дензела Дюмфріса цієї зими, інформує La Gazzetta dello Sport.

Челсі увірвався в боротьбу за відкриття ЧС-2022 – Манчестер Юнайтед та Ліверпуль в конкурентах

Все через Ріса Джеймса, який знову зазнав пошкодження, – оборонець зіграв трохи більше тайму в матчі АПЛ проти Борнмута. Додамо, що англієць пропустив 2 місяці через травму та не грав на ЧС-2022.

Дюмфріс у поточному сезоні зіграв у 20 матчах за Інтер, в яких відзначився 2 голами та 3 асистами. Також зіграв 5 матчів на ЧС-2022 зі збірною Нідерландів, з якою дійшов до 1/4 фіналу.

Челсі впевнено переміг Борнмут, перервавши 5-матчеву безвиграшну серію в АПЛ і знову втративши Джеймса