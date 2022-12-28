Челси попытается подписать латераля Интера Дензела Дюмфриса этой зимой, информирует La Gazzetta dello Sport.

Челси ворвался в борьбу за открытие ЧМ-2022 – Манчестер Юнайтед и Ливерпуль в конкурентах

Все из-за вновь получившего повреждение Риса Джеймса – защитник сыграл чуть больше тайма в матче АПЛ против Борнмута. Добавим, что англичанин пропустил 2 месяца из-за травмы и не играл на ЧМ-2022.

Дюмфрис в текущем сезоне сыграл в 20 матчах за Интер, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами. Также сыграл 5 матчей на ЧМ-2022 со сборной Нидерландов, с которой дошел до 1/4 финала.

Челси уверенно победил Борнмут, прервав 5-матчевую безвыигрышную серию в АПЛ и снова потеряв Джеймса