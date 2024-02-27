Поразка від Ліверпуля у фіналі Кубка ліги поставила під сумнів перспективи Почеттіно в Челсі. Наразі лондонці не планують припиняти співпрацю з аргентинцем, але це може статись по завершенні сезону, повідомляє Daily Mail.

Мудрик пережив "коридор приниження" після поразки в Кубку ліги – українцю дісталось навіть від дитини

Керівництво Челсі поставило Почеттіно умову – вихід у єврокубки. Через чемпіонат це буде зробити складно (11 місце і солідне відставання). Пріоритет – Кубок Англії, в 1/8 фіналу якого "сині" зіграють з Лідсом 28 лютого. Невдача в цьому матчі значно похитне шанси 51-річного аргентинця залишитися в клубі. У найближчий місяць-півтора команду Михайла Мудрика очікує низка важливих поєдинків, які можуть мати вирішальний вплив на майбутнє Маурісіо Почеттіно в лондонському клубі.

Челсі вже почав шукати варіанти на випадок прощання з Почеттіно. Клуб вже давно цікавиться наставником лісабонського Спортінга – 39-річним Рубеном Аморімом. Португальського фахівця сватають і в інші топ-клуби Європи, зокрема, інтерес до нього проявляє Ліверпуль. Контракт Аморіма зі Спортінгом чинний до літа 2026 року. У сезоні 2020/21 він привів команду до титулу чемпіона Португалії.

Нагадаємо, що Челсі посідає 11 місце в АПЛ та дістався до фіналу Кубка ліги, де програв Ліверпулю (0:1).

Найгірший в історії і найкращий в топ-лігах – в Англії радикально оцінили вікенд Мудрика та інших українських зірок