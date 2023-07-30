Захисник збірної Франції та Монако Аксель Дісасі продовжить свою кар'єру в Челсі.

Захисник "синіх" Уеслі Фофана отримав чергову серйозну травму. Француз розірвав хрестоподібну зв'язку і пропустить від шести до дев'яти місяців. Оскільки Челсі потрібно було підсилення в центр оборони вони звернули свою увагу на захисника Монако Акселя Дісасі.

Челсі намагається витягнути Мбаппе з ПСЖ – Мудрик може отримати елітного конкурента або піти

Як інформує L'Équipe, монегаски та лондонці дійшли принципової згоди щодо французького футболіста. Челсі заплатить за 25-річного Дісасі близько 45 мільйонів євро без урахування бонусів. Очікується, що захисник підпише контракт на п'ять сезонів – до 2028 року.

Аксель перейшов у Монако з Реймса у 2020 році. Загалом центральний захисник зіграв у 129 матчах. В активі Дісасі 12 голів та чотири асисти.

Ідеальний союз Реала, МЮ доріс до нового голкіпера, чудова робота босів Зінченка – огляд найкращих трансферів літа-2023