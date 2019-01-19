Челсі запропонував 100 млн фунтів за Коутінью, – Express

Хавбек Барселони Феліппе Коутінью може повернутися у англійську Прем'єр-лігу.

За інформацією видання Express, лондонський клуб всерйоз зацікавлений у послугах 26-річного бразильця.

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Повідомляється, що Челсі вже вийшов на представників Барселони і запропонував за Коутінью 100 млн фунтів. За інформацією джерела, гроші, які Барселона може отримати від трансферу Філіппе будуть витрачені задля потенційного повернення Неймара у каталонський клуб.

Сам бразилець хоче залишитися на Камп Ноу. В останніх 7 матчах Коутінью вийшов у стартовому складі 3 рази, відзначившись голом та результативною передачею.

Минулої зими Філліпе Коутінью перейшов з Ліверпуля у Барселону за орієнтовно 160 млн євро.

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