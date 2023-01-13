Португалець дебютував за "синіх" у матчі проти Фулхема (1:2) і відразу отримав пряму червону за грубий підкат проти Кенні Тете.

"Справжнє розчарування": Поттер спробував пояснити вилучення Феліша в дебютному матчі за Челсі

Тепер новачку Челсі доведеться відбути 3 поєдинки дискваліфікації. Видання Daily Mail підрахувало, що такий вибрик обійдеться лондонцям у 2 142 858 фунтів стерлінгів. "Сині" заплатили Атлетіко 9 мільйонів за півроку оренди гравця, ще 6 мільйонів підуть на зарплату. Значну частину цих грошей "поглине" триматчева дискваліфікація Феліша.

Нагадаємо, після поразки сусідам Челсі зупинився на десятій сходинці АПЛ.

Фулхем здобув першу за 17 років перемогу над Челсі в АПЛ – Феліш отримав червону картку в дебютному матчі за "синіх"