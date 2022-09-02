31-річний лівий захисник достроково розірвав контракт з Челсі, повідомляє пресслужба лондонського колективу.

Обамеянг офіційно покинув Барселону та став гравцем Челсі

На такий крок сторони пішли заради Барселони, яка прагнула підписати Алонсо, але не встигала подати відповідні документи у Ла Лігу. Також перехід Маркоса у "блаугранас" є частиною угоди щодо трансферу П'єр-Емеріка Обамеянга в Челсі.

Нагадаємо, Маркос Алонсо є вихованцем мадридського Реала, а за "синіх" виступав з 2016-го. У футболці лондонців захисник награв 212 матчів (29 голів і 23 асисти). Цього сезону на поле ще не виходив.

Трансферний дедлайн літа 2022: Мудрик міг розбагатіти в топ-чемпіонаті, "подарунок" для зірки Динамо на 20-річчя