31-летний левый защитник досрочно расторг контракт с Челси, сообщает пресс- служба лондонского коллектива .

Обамеянг официально покинул Барселону и стал игроком Челси.

На такой шаг стороны пошли ради Барселоны, которая стремилась подписать Алонсо, но не успевала подать документы в Ла Лигу. Также переход Маркоса в "блаугранас" является частью соглашения по трансферу Пьер-Эмерика Обамеянга в Челси.

Напомним, Маркос Алонсо является воспитанником мадридского Реала, а за "синих" выступал с 2016-го. В футболке лондонцев защитник наиграл 212 матчей (29 голов и 23 ассиста). В этом сезоне на поле еще не выходил.