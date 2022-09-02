Челси и Алонсо расторгли контракт – Барселона не успевала зарегистрировать испанца
Защитник сборной Испании Маркос Алонсо покинул Стемфорд Бридж после продолжительных выступлений.
31-летний левый защитник досрочно расторг контракт с Челси, сообщает пресс-служба лондонского коллектива.
Обамеянг официально покинул Барселону и стал игроком Челси.
На такой шаг стороны пошли ради Барселоны, которая стремилась подписать Алонсо, но не успевала подать документы в Ла Лигу. Также переход Маркоса в "блаугранас" является частью соглашения по трансферу Пьер-Эмерика Обамеянга в Челси.
Напомним, Маркос Алонсо является воспитанником мадридского Реала, а за "синих" выступал с 2016-го. В футболке лондонцев защитник наиграл 212 матчей (29 голов и 23 ассиста). В этом сезоне на поле еще не выходил.
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