Челсі приймає Манчестер Юнайтед у 13-му турі Прем'єр-ліги. Стартові склади і онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Челсі – Манчестер Юнайтед стартує о 19:30 за київським часом на стадіоні Стемфорд Брідж у Лондоні. Після 10-ти зіграних поєдинків команди є сусідами в турнірній таблиці. Лондонці після зміни головного тренера набрали пристойну ходу та увірвалися в топ-4 (20 очок). У Юнайтед на бал менше і 5-та позиція АПЛ.

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Цікаво, що це вже друга дуель Грема Поттера проти Еріка Тен Хага у першому колі поточного сезону. У стартовому турі АПЛ його Брайтон обіграв Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд (2:1), а тепер Поттер протистоятиме манкуніанцям вже на посаді наставника Челсі.

Кріштіану Роналду сьогодні не зіграє. Ерік Тен Хаг відсторонив зірку від тренувань з першою командою за відмову вийти на заміну в попередньому матчі проти Тоттенхема (2:0). Португалець навіть не приїхав до Лондона.

Онлайн-трансляцію матчу Челсі – Манчестер Юнайтед на Setanta Sports можна переглянути нижче в цій новині на "Футбол 24".

Стартові склади

Челсі: Кепа – Чалоба, Сілва, Кукурелья – Аспілікуета, Лофтус-Чік, Жоржінью, Чілвелл – Маунт, Обамеянг, Стерлінг

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Варан, Мартінес, Шоу – Каземіро, Фернандеш – Антоні, Еріксен, Санчо – Рашфорд