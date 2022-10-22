Віталій Миколенко попри нарікання фанатів "ірисок" зберіг своє місце у стартовому складі. Команда українця відставала від лондонців на якихось 3 очки, тож мала чудову нагоду наздогнати "орлів". Матч, як і онлайн-трансляція Евертон – Крістал Пелас на "Футбол 24", стартував о 17:00. Перший удар прийшов на 10 хвилині після того, як Заха завозився на свой половині, а Грей підібрав і бахнув метрів з 25. Схожим чином Калверт-Льюїн обікрав Мілівоєвіча, а потім продавив ще й Гуехі. Прорвавшись до штрафного, Домінік легко розправився з Гуаїтою.

Ліверпуль програв найгіршій команді АПЛ – героїчний Аліссон не врятував від 38-річного прокляття

Сербський капітан спробував виправитися на 13 хвилині, але дальній удар був дуже далеким до влучання. Гордон непогано бахнув метрів з 25, Гуаїта підкоригував над поперечкою. Андерсен на кутовому пробивав від газону - Пікфорд без проблем виловив. У перші 30 хвилин Миколенко одного разу обіграв суперника, виграв половину зі своїх дуелей (2 з 4), а загалом був доволі непомітним на обох половинах. На 26-й українцю дісталося від Жоеля Ворда, який просто навалився на його спину, потім ще й придавивши вагою тіла. Добре, що шия Віталія не витримала цей краш-тест.

На старті другої половини Миколенко заблокував удар Едуара, але атака продовжилася. Коуді не дав відзначитися Олісе, який набігав на воротарський. Патрік Вієйра випустив другого форварда, а Евертон майже відразу після цього подвоїв перевагу. "Іриски" втекли в контратаку, Миколенко отримав купу простору і пробив, Гуаїта ледь парирував, але там уже на добиванні чатував Гордон. Фентезі-асист від Віталія! Судді десь знайшли офсайд, однак VAR перевірив і підтвердив легальність взяття воріт.

Заха запам'ятався у перші 70 хвилин хіба тим, що заварив грандіозну сутичку, внаслідок якої жовту отримав сам Вілфрід, його партнери Гуехі та Шлупп, а також суперник Тарковскі. На 84 хвилині Евертон добиває. Ривок Макніла, казкова стіночка з Івобі, який відкинув назад п'яточкою, і спокійний удар повз голкіпера. Евертон обірвав серію 3 поразок поспіль. Команда Лемпарда набрала 13 очок і випередила звітного суперника за додатковими показниками, вибравшись на 11 рядок. Лондонці ж, навпаки, програли вперше за 4 тури.

FT: Everton 3 - 0 Crystal Palace



xG: 1.46 - 0.77

Shots: 9 - 9

MOTM: Alex Iwobi (8.47)#EVECRYhttps://t.co/EbDvj7lN7K pic.twitter.com/qws2A97Iie — FotMob Stats (@FotMob_Stats) October 22, 2022

Манчестер Сіті здолав Брайтон – асист кіпера, дубль Холанда і шедевр де Брюйне продовжили жах Де Дзербі в АПЛ