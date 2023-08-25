Ноттінгем Форест у своєму твіттері підтвердив підписання 19-річного бразильця Андрея Сантоса, який лише цього літа перейшов у Челсі.

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Хавбек перебрався до "лісорубів" на правах оренди на сезон 2023/24. Попереднім клубом Сантоса був Васко да Гама, а Челсі заплатив за бразильця 12,5 млн євро.

У минулому сезоні Андрей Сантос провів за Васко да Гаму 11 поєдинків, у яких відзначився 1 забитим м'ячем.

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