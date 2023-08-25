Челси отпустил своего новичка в другой клуб АПЛ
19:24 - Читати українською
Полузащитник Андрей Сантос проведет сезон 2023/24 в составе Ноттингем Форест.
Ноттингем Форест в своем твиттере подтвердил подписание бразильца Андрея Сантоса, который только этим летом перешел в Челси.
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Хавбек перебрался к "лесорубам" на правах аренды на сезон 2023/24. Предыдущим клубом Сантоса был Васко да Гама, а Челси заплатил за бразильца 12,5 млн евро.
В прошлом сезоне Андрей Сантос провел за Васко да Гаму 11 поединков, в которых отметился 1 забитым мячом.
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