Челсі відпустив форварда в Бундеслігу
11 липня 12:18 - Читать на русском
Івуарійський форвард Давід Датро Фофана продовжить кар'єру в берлінському Уніоні.
Уніон оформив оренду Фофана з Челсі, повідомляє офіційний сайт клубу. Угода розрахована на один сезон, а Берлін не матиме права викупу футболіста.
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Давід посилить німецький клуб, який вперше в історії зіграє в Лізі чемпіонів. А от Челсі після провального сезону залишився без єврокубків.
Фофана перейшов у Челсі взимку з Мольде, але за пів року зіграв лише 4 матчі. 20-річний форвард поїхав в Уніон за ігровою практикою.
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