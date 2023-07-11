Уніон оформив оренду Фофана з Челсі, повідомляє офіційний сайт клубу. Угода розрахована на один сезон, а Берлін не матиме права викупу футболіста.

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Давід посилить німецький клуб, який вперше в історії зіграє в Лізі чемпіонів. А от Челсі після провального сезону залишився без єврокубків.

Фофана перейшов у Челсі взимку з Мольде, але за пів року зіграв лише 4 матчі. 20-річний форвард поїхав в Уніон за ігровою практикою.

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