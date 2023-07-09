Сенсаційний учасник ЛЧ позичив 30-мільйонного хавбека, який мав звалитися в Чемпіоншип
Уніон Берлін продовжує підсилюватися для дебютноно виступу у Лізі чемпіонів.
Черговим новачком став 22-річний півзахисник Бренден Ааронсон, інформує офіційний сайт берлінців. Це оренда на сезон 2023/24.
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Рік тому Ааронсон перейшов зі Зальцбурга в Лідс за чималі 30 млн євро. Хавбек збірної США відіграв 40 матчів, в яких відзначився одним голом та 3 асистами. Втім, це не допомогло "павичам" уникнути вильоту з англійської Прем'єр-ліги.
Ааронсон замість Чемпіоншипу буде виступати в ЛЧ, куди Уніон пробився за підсумками минулого сезону. Команда Урса Фішера посіла четверту сходинку Бундесліги і вперше зіграє в головному клубному турнірі Європи.
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