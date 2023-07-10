Популярний портал Transfermarkt ранжував, як зіркові футболісти провели перший сезон у нових командах.

Михайло Мудрик, на жаль, потрапив до розчарувань, не зумівши за пів року освоїтися в кризовому Челсі. Як і його партнери Енцо Фернандес та Каліду Кулібалі. Невдалими також визнали трансфери Садьйо Мане в Баварію та Рішарлісона в Тоттенхем.

Мудрик поруч з легендами презентував нову форму Челсі – стильний ретро-комплект відсилає до дев'яностих

У категорію "могло бути краще" внесені ще три новачки Челсі: Марк Кукурелья, Рахім Стерлінг і Веслі Фофана. А також перехід Антоні в Манчестер Юнтайтед.

Дарвін Нуньєс в Ліверпулі, Лісандро Мартінес в Манчестер Юнайтед і Рафінья в Барселоні підтвердили свою кваліфікацію.

7 трансферів опинилися в категорії сильних. Барселона виграла від запрошення Роберта Лєвандовскі та Жюля Кунде, Каземіро підсилив МЮ, Габі Жезус – Арсенал, а Александер Ісак – Ньюкасл. Маттейс де Лігт став лідером оборони Баварії, а Орельєн Чуамені швидко вписався в Реал.

Лише перехід Ерлінга Холанда з Дортмунда в Манчестер Сіті став фантастичним. Норвежець забив 52 голи за сезон і допоміг виграти Лігу чемпіонів.

Вигнанці Реала й Барселони, чемпіон світу, Рамос, багатій з МЮ і друг для Циганкова – 15 найкращих вільних агентів